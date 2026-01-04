Geçen hafta Victor Osimhen'in İngiliz bir aracıyla Bayern Münih'e önerildiği haberleri basında yer almıştı. Bayern Münih'in ise Harry Kane nedeniyle bu transferi düşünmediği belirtilmişti. Alman basını, Victor Osimhen ve Galatasaray için çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Sport Bild'in haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in satışına açık konumda. Haberde sarı kırmızılılarin, transfer yapabilmek için sıcak paraya ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Victor Osimhen ise Bayern Münih'e transfer olmaya karşı çıkmayacağı iddia edildi. Ayrıca 27 yaşındaki futbolcunun, Alman devine gitme ihtimali olursa Galatasaray'ın bu transfere izin vereceği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, Suudi Arabistan kulüplerine kapısı kapattı.

2029 yılına kadar Galatasaray'da sözleşmesi bulunan Victor Osimhen 57 maçta 49 gol atarken 8 asist yaptı.