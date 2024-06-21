Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Borussia Dortmund'un, sarı lacivertli futbolcunun transferi için temaslara başladığı ileri sürüldü.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alman takımı, geçen sezon Chelsea'den kiraladığı Ian Maatsen'in Aston Villa'ya gitmeye hazırlanması nedeniyle yeni sol bek transferi için girişimlere başladı.
Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin'in, bu bölge için Ferdi Kadıoğlu'nu istediği belirtildi.
PREMIER LİG'DEN DE TALİBİ VAR
Haber detayında, oyuncu tarafıyla görüşmelerin yapıldığı ifade edilirken, Ferdi'ye İngiltere Premier Lig takımlarının da ilgili duyduğu kaydedildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMASI
Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon sarı lacivertli takıma 52 maçta 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.