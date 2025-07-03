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Spor

Alman devi, Marcus Rashford'ı listesine aldı

Yaz transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Alman ekibi Byaern Münih, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'ı listesine ekledi.

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 14:52 - Güncelleme:
Alman devi, Marcus Rashford'ı listesine aldı
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Bayern Münih, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford da radarına giren isimlerden biri oldu.

İngiliz basınında CF Bayern Insider'ın haberine göre, Rashford'un ismi Alman devi Bayern Münih'in transfer listesine alındı.

MANU'NUN TALEBİ 45 MİLYON EURO

Ruben Amorim, İngiliz yıldızın geleceği konusunda net bir tavır sergilerken, kulüp Rashford için yaklaşık 45 milyon euro talep ediyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki oyuncu, çıktığı 17 maçta 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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