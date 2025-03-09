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Spor

Alman devi onun için düğmeye bastı! Arda Güler'e sürpriz talip

Bu sezon Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan milli yıldız Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birçok talibi olan genç oyuncu için son olarak Alman devi Eintracht Frankfurt düğmeye bastı. Bundesliga ekibi yaz transfer dönemi için Arda Güler'i listesine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Mart 2025 Pazar 11:46 - Güncelleme:
Alman devi onun için düğmeye bastı! Arda Güler'e sürpriz talip
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Real Madrid'de son haftalarda süre almakta zorlanan Arda Güler için ayrılık iddiaları gelmeye devam ediyor.

Sky Sports'un haberine göre; Arda'yı transfer gündemine alan son kulüp Eintracht Frankfurt...

20 yaşındaki futbolcunun İspanyol kulübündeki oynama süresinden memnun olmadığının farkında olan Frankfurt'un, Arda Güler'i önümüzdeki yaz transfer dönemi için listesine aldığı belirtildi.

Haberde, Bundesliga ekibinin transfer gündemindeki tek ismin Arda olmadığı ve eğer finansal olarak uygun şartlar doğarsa Freiburg'un Japon sağ kanat oyuncusu Ritsu Doan'ı da kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

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Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler, bu sezon çıktığı 29 maçta 1081 dakika süre aldı ve 3 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.

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