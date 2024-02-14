Bayer Leverkusen Akademi Sportif Direktörü Slawomir Czarnecki, Polonya'dan weszlo.com'a Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"SZYMANSKI İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Czarnecki, "Szymanski'nin çevresiyle temas halindeydik ve hala temas halindeyiz. Gözlemcilerimiz Sebastian'ı takip ediyor." ifadelerini kullandı.

"POTANSİYEL OLARAK TRANSFER HEDEFİMİZ"

Czarnecki, "Bayer Leverkusen şu anda çok iyi bir sezon geçiriyor. Böyle harika sezonların ardından her zaman birkaç ayrılık olabileceği gerçeğine kendimizi hazırlıyoruz. Hangi pozisyonlarda olacağını bilmiyoruz ama Szymanski potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi denebilir." dedi.

"SZYMANSKI BÜYÜK OYNAMAYA HAZIR"

Czarnecki, "Nihayetinde Leverkusen'e gidip gitmeyeceği konusunda karar verecek konumda değilim çünkü A takımdan sorumlu değilim ama onu iyi tanıdığımızı söyleyebilirim. Szymanski'nin Türkiye'deki performansına baktığımızda büyük oynamaya hazır olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

38 MAÇTA 26 GOLE ETKİ

Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 12 gol atıp 14 asist yaptı.