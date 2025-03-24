Bayern Münih, Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek'i takip altında tutuyor.

BAYERN ÖNCELİKLİ LİSTEYE ALDI

Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih scout ekibi, Yusuf Akçiçek'i öncelikli izleme listesine aldı ve her maçını raporlamaya başladı. Henüz transfer için kesin karar verilmemekle birlikte Yusuf'un gelişiminin de yakından takip edileceği belirtildi.

Haberin detayında, Fenerbahçe'nin de Yusuf'u bu yaz bırakmak istemediği ancak Bayern Münih dışında Manchester United, Napoli, Atletico Madrid ve Leipzig de Yusuf'u yakından takip ediyor.

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Bayern Münih'in Yusuf Akçiçek'in transfer durumunu da yakından takip ettiği, potansiyeli konusunda ikna olması durumunda bu yaz transfer kararı alabileceği öğrenildi.

İLK KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

Ay-yıldızlılarda 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Akçiçek ilk milli maç heyecanını pazar akşamı Macaristan deplasmanında yaşadı. Müsabakaya yedek başlayan Akçiçek, 82. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

MOURINHO 15 KEZ FORMA VERDİ

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi, bu sezon 7'si Avrupa Ligi olmak üzere 15 maçta forma giydi ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.