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Spor

Alman devinin gündemindeydi! Real Madrid'den Arda Güler için karar çıktı

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in Alman devi Bayer Leverkusen'e kiralanacağı yönündeki haberler gündemi sarmıştı. İspanyol ekibi Arda Güler için kesin kararını verdi. İşte merakla beklenen o karar...

28 Temmuz 2024 Pazar 13:13 - Güncelleme:
Alman devinin gündemindeydi! Real Madrid'den Arda Güler için karar çıktı
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Real Madrid, milli yıldız Arda Güler'in geleceğine dair çarpıcı bir karar aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'in Arda Güler'i kiralayacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Ayrıca haberde, Real Madrid'in Arda'yı kilit bir oyuncu olarak gördüğü ve kiralık olarak takımdan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakılmadığı kaydedildi. Arda Güler'in ise transfer ile ilgilenmediği ve tüm odağının Real Madrid'deki kariyeri üzerine olduğu belirtildi.

Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.

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