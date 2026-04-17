Bayern Münih'in Manuel Neuer sonrası için Uğurcan Çakır'ı transfer listesinin 1 numarasına yazdığı öne sürüldü.

YENİ KALECİ ARIYORLAR

Bild'in Bayern Münih muhabiri Christian Falk'ın haberine göre; Bayern Münih, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 40 yaşındaki kalecisi Manuel Neuer'in yerine yeni kaleci arayışlarına başladığı belirtildi.

Galatasaraylı Uğurcan Çakır'ın 1 numara olduğu listede Hoffenheim'dan Oliver Baumann, Hamburg'tan Daniel Heuer Fernandes ve FC Köln'den Marvin Schwabe'nin de yer aldığı kaydedildi.

KRİTİK BİLGİ: MICHAEL RECHNER

Bayern Münih'in kaleci antrenörü Michael Rechner'in daha önce A Milli Futbol Takımı'nda görev aldığı ve o günlerden bu yana Uğurcan ile yakın ilişkisi olduğu, hala birbirlerini sık sık aradıkları kaydedildi.

30 MİLYON EURO TEKLİF YOK

Habere göre, Alman devinin 30 milyon Euro'luk teklif yapacağı söylentileri gerçek dışı. Uğurcan için Türkiye içi rekor bonservis bedeli ödeyen Galatasaray ise milli yıldızı bırakmaya niyetli değil.

39 MAÇIN 14'ÜNDE GOL YEMEDİ

Galatasaray'a 27.5 milyon Euro ve çeşitli bonuslar karşılığında transfer olan Uğurcan Çakır, bu sezon 39 kez kaleyi korudu. Uğurcan, Bu 39 maçın 14'ünde kalesini gole kapadı ve 25 maçta 39 golü kalesinde gördü.