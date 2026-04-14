14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
  • Alman devinin radarında! Uğurcan Çakır'a sürpriz talip
Spor

Alman devinin radarında! Uğurcan Çakır'a sürpriz talip

Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki üst düzey performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Bayern Münih'in Neuer sonrası dönem için deneyimli kaleciyi uzun vadeli proje olarak değerlendirdiği iddia edildi. İşte detaylar...

AKŞAM14 Nisan 2026 Salı 09:11
Aslan'ın sezon başında 30 milyon euroya Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, Devler Ligi performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Son günlerde Bayern Münih'le anılan Çakır için çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Tribuna adlı site, "Bayern, Uğurcan Çakır'ı takip ediyor. Galatasaray'ın 40 milyon euro civarında beklentisi var. Uğurcan'ın istikrarlı formu ve güven aralığının yüksek olması onu ön plana çıkardı. Transfer şu an için erken bir aşamada. Neuer'in yeri için uzun vadeli bir proje Uğurcan olabilir" ifadeleriyle haberi geçti. Onefootball ise "Bayern, Çakır'ı gözden kaçırmıyor. Bazı kaynaklar temas olduğunu ifade etse de durum gizemini koruyor. Galatasaray, 30 milyon euroluk bedelle aldığı kaleci için daha fazlasını talep ediyor" dedi.

