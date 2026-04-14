Aslan'ın sezon başında 30 milyon euroya Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, Devler Ligi performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Son günlerde Bayern Münih'le anılan Çakır için çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Tribuna adlı site, "Bayern, Uğurcan Çakır'ı takip ediyor. Galatasaray'ın 40 milyon euro civarında beklentisi var. Uğurcan'ın istikrarlı formu ve güven aralığının yüksek olması onu ön plana çıkardı. Transfer şu an için erken bir aşamada. Neuer'in yeri için uzun vadeli bir proje Uğurcan olabilir" ifadeleriyle haberi geçti. Onefootball ise "Bayern, Çakır'ı gözden kaçırmıyor. Bazı kaynaklar temas olduğunu ifade etse de durum gizemini koruyor. Galatasaray, 30 milyon euroluk bedelle aldığı kaleci için daha fazlasını talep ediyor" dedi.