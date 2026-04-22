Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in, Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Onefootball'ın haberinde Alman ekibinin, Manuel Neuer'in ilerleyen yaşı ve kaleci rotasyonunu güçlendirme planı doğrultusunda yeni bir isim aradığı belirtilirken, Uğurcan'ın performansıyla dikkat çektiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı formayla istikrarlı bir grafik çizen ve Avrupa vitrininde öne çıkan milli eldivenin, Bayern'in radarına girdiği aktarıldı. Bayern'in kaleci antrenörü Michael Rechner'in, Uğurcan Çakır'la Türkiye Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı hatırlatıldı. Olası bir transfer için yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde bir bütçe hazırlandığı bildirildi. Öte yandan Bayern cephesinde kaleci planlamasının henüz netleşmediği ve transferin somut bir aşamaya gelmediği vurgulandı.