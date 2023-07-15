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Spor

Alman ekibi devrede! RB Leipzig, Nicolo Zaniolo için düğmeye bastı

Geçen sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'a katılan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo için Alman ekibi RB Leipzig harekete geçti. Bundesliga ekibinin 24 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılılarla temasa geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
Alman ekibi devrede! RB Leipzig, Nicolo Zaniolo için düğmeye bastı
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya yeni bir talip çıktı. İtalyan ekipleri Juventus ve Milan'la adı geçen Zaniolo için RB Leipzig'in de devreye girdiği belirtildi.

İLK TEMAS KURULDU

Tutto Mercato'da yer alan haberde, Alman ekibinin bu transferin maliyetini araştırdığı ve Galatasaray'la ilk temasları kurduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı İtalyan yıldızı satabileceği öne sürüldü. Ancak sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 35 milyon euro'luk rakamı beklediği ifade edildi.

G.SARAY'IN KARARI NET DEĞİL

Galatasaray'ın, Leipzig ya da başka bir takım için bu rakamda aşağıya düşüp düşmeyeceğinin belirsiz olduğu aktarıldı.

Galatasaray, Zaniolo'yu geçen sezon ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Zaniolo, Galatasaray forması altında çıktığı 11 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Genoa ve Fiorentina altyapılarında yetişen Zaniolo, İtalya'da Inter ve Roma formaları giydikten sonra Galatasaray'ın yolunu tuttu.

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