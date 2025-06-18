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Spor

Alman ekibi kapıdan döndü! Göztepe'den Romulo teklifine ret

Süper Lig ekibi Göztepe, Bundesliga temsilcisi Leipzig'in Romulo için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi yetersiz buldu. İzmir ekibi birçok kulübün radarında olan Romulo'ya gelen teklifi reddetti. İşte detaylar...

IHA18 Haziran 2025 Çarşamba 10:27 - Güncelleme:
Alman ekibi kapıdan döndü! Göztepe'den Romulo teklifine ret
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Göztepe'nin 23 yaşındaki Brezilyalı forveti Romulo, sezonun bitmesiyle birlikte Avrupa'daki birçok takımın transfer listesindeki yerini aldı. Geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 17 gol, 10 asistlik performans sergileyen golcü futbolcuya teklifler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar sarı-kırmızılı ekiple Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Sporting Lizbon, Belçika'dan Anderlecht, İngiltere'den Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest temasa geçti. Son ciddi ve resmi teklifi Alman ekibi Leipzig'in verdiği öğrenildi. Leipzig'in, Romulo için Göztepe'ye 15 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ifade edilirken sarı-kırmızılı kulübün de bu teklifi yetersiz bularak reddettiği belirtildi. İzmir ekibinin Brezilyalı oyuncu için bonservis beklentisi 20 milyon Euro olarak belirlendi.

Alman ekibi, önceki haftalarda da Romulo için Göztepe'nin kapısını 12 milyon Euro'luk bir teklifle çalmıştı.

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