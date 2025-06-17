İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2025 Salı / 21 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3776
  • EURO
    45,6019
  • ALTIN
    4286.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alman ekibinin radarına girdi! Romulo'ya sürpriz talip
Spor

Alman ekibinin radarına girdi! Romulo'ya sürpriz talip

Bu sezon Göztepe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı golcü Romulo'ya sürpriz talip çıktı. Alman ekibi Leipzig, Benjamin Sesko'nun takımdan ayrılması halinde ilk hedef olarak Romulo'yu belirledi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 10:33 - Güncelleme:
Alman ekibinin radarına girdi! Romulo'ya sürpriz talip
ABONE OL

Göztepe forması giyen Romulo'ya dev bir talip çıktı. Leipzig, Brezilyalı golcü ile ilgileniyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Leipzig forması giyen Benjamin Sesko, Arsenal ve Manchester United'ın radarında yer alıyor. Alman ekibi, Sesko'nun olası ayrılığı için planını yaptı.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Leipzig, Sesko'nun yerine ilk hedef olarak Romulo'yu belirledi ve Brezilyalı golcü ile temasa geçti. Romulo, Alman ekibine gitmeye sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ KARNESİ

Göztepe'de geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan 23 yaşındaki golcü futbolcu, 17 gol attı ve 10 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.