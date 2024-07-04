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  • Alman gazetesi Bild ortalığı karıştırdı! İddialar yalan çıktı
Spor

Alman gazetesi Bild ortalığı karıştırdı! İddialar yalan çıktı

Alman basınından Bild, Merih Demiral'in Avusturya maçında yaptığı bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç men cezası aldığını yazdı. TFF ve İletişim Başkanlığı bu iddiları yalanladı.

4 Temmuz 2024 Perşembe 23:36 - Güncelleme:
Alman gazetesi Bild ortalığı karıştırdı! İddialar yalan çıktı
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EURO 2024'te mücadele eden A Milli Takım'ımız, Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmada 2 gol kaydeden Merih Demiral'ın gol sevincine UEFA tarafından soruşturma açıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." ifadeleri yer almıştı.

BILD'DEN SKANDAL İDDİA!

Alman basını Bild, milli futbolcu Merih Demiral'ın 2 maç men cezası aldığını açıkladı. Ancak TFF'den bu iddiaya yalanlama geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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