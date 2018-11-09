Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Alman Milli Takımı'nda Mesut Özil pişmanlığı

Alman Milli Takımı futbolcusu Jerome Boateng, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle milli takımı bırakan Mesut Özil için 'Turnuvadan sonra takım olarak Mesut için daha çok şey yapılabileceğini anladım. Bunun yapılmaması üzücü.' ifadelerini kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alman Milli Takımı futbolcusu Jerome Boateng, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle milli takımı bırakan Mesut Özil için daha çok şey yapmamalarının üzücü olduğunu söyledi.

Gana kökenli olan Boateng, "Boa" adlı dergiye verdiği röportajda, İsveç Milli Takımı'nın, ırkçı saldırılara uğrayan oyuncusu Jimmy Durmaz konusunda sergilediği tavrı Alman Milli Takımı'nın Mesut Özil ve İlkay Gündoğan için neden göstermediğine ilişkin soruya verdiği yanıtta, "İsveçlilerin yaptığı gerçekten güçlü bir şeydi. Tüylerim diken diken olmuştu. Takımımızda da birçok oyuncu bunu iyi buldu." ifadesini kullandı.

Benzer bir tavrın Almanya Milli Takımı'nda sergilenmediğini aktaran Boateng, "Maalesef. Turnuvada (Dünya Kupası) oynamaya devam ettik. Turnuvadan sonra takım olarak Mesut için daha çok şey yapılabileceğini anladım. Bunun yapılmaması üzücü." değerlendirmesini yaptı.

Boateng, Mesut Özil'in "Kazandığımda Alman, kaybettiğimde göçmenim" ifadesine ilişkin de, bu konuda kendisinin çok az sıkıntı çektiğini ancak çok sayıda taraftarın ve medyanın özellikle Türk asıllı oyunculara karşı daha eleştirel yorum yaptığını fark ettiğini belirtti.

Kariyeri boyunca ırkçı saldırılara uğradığını anlatan Boateng, şunları kaydetti: "Almanya için o kadar çok forma giymeme rağmen bugün saha kenarında ısınma hareketleri yaparken taraftarların tribünden maymunun çıkardığı sesleri bağırdığını duyuyorum. Çocukken de Almanya'da ırkçılığa maruz kaldım. Leipzig kentinde veya Berlin'in Marzahn ilçesinde çıktığımız maçlarda rakip futbolcuların velileri bana ve takım arkadaşlarıma tükürdü."

Tecrübeli futbolcu, "Köpenicker SC ile yaptığımız maçı hatırlıyorum. Bir rakip oyuncunun babası bizim tarafa geçti ve bana sürekli hakaret etti. Bir süre sonra ağlayamaya başladım." ifadelerini kullandı.

Boateng, Almanya'nın bazı bölgelerine çocuklarını göndermek istemediğini belirterek, farklı ten rengi olduğu zaman o yerler için endişelenmek gerektiğini kaydetti.

(AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta 6 film vizyona girecek

Bu hafta 6 film vizyona girecek

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA