Alman Milli Takımı'nda Mesut Özil pişmanlığı

Alman Milli Takımı futbolcusu Jerome Boateng, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle milli takımı bırakan Mesut Özil için daha çok şey yapmamalarının üzücü olduğunu söyledi.

Gana kökenli olan Boateng, "Boa" adlı dergiye verdiği röportajda, İsveç Milli Takımı'nın, ırkçı saldırılara uğrayan oyuncusu Jimmy Durmaz konusunda sergilediği tavrı Alman Milli Takımı'nın Mesut Özil ve İlkay Gündoğan için neden göstermediğine ilişkin soruya verdiği yanıtta, "İsveçlilerin yaptığı gerçekten güçlü bir şeydi. Tüylerim diken diken olmuştu. Takımımızda da birçok oyuncu bunu iyi buldu." ifadesini kullandı.

Benzer bir tavrın Almanya Milli Takımı'nda sergilenmediğini aktaran Boateng, "Maalesef. Turnuvada (Dünya Kupası) oynamaya devam ettik. Turnuvadan sonra takım olarak Mesut için daha çok şey yapılabileceğini anladım. Bunun yapılmaması üzücü." değerlendirmesini yaptı.

Boateng, Mesut Özil'in "Kazandığımda Alman, kaybettiğimde göçmenim" ifadesine ilişkin de, bu konuda kendisinin çok az sıkıntı çektiğini ancak çok sayıda taraftarın ve medyanın özellikle Türk asıllı oyunculara karşı daha eleştirel yorum yaptığını fark ettiğini belirtti.

Kariyeri boyunca ırkçı saldırılara uğradığını anlatan Boateng, şunları kaydetti: "Almanya için o kadar çok forma giymeme rağmen bugün saha kenarında ısınma hareketleri yaparken taraftarların tribünden maymunun çıkardığı sesleri bağırdığını duyuyorum. Çocukken de Almanya'da ırkçılığa maruz kaldım. Leipzig kentinde veya Berlin'in Marzahn ilçesinde çıktığımız maçlarda rakip futbolcuların velileri bana ve takım arkadaşlarıma tükürdü."

Tecrübeli futbolcu, "Köpenicker SC ile yaptığımız maçı hatırlıyorum. Bir rakip oyuncunun babası bizim tarafa geçti ve bana sürekli hakaret etti. Bir süre sonra ağlayamaya başladım." ifadelerini kullandı.

Boateng, Almanya'nın bazı bölgelerine çocuklarını göndermek istemediğini belirterek, farklı ten rengi olduğu zaman o yerler için endişelenmek gerektiğini kaydetti.

(AA)