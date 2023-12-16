İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2023 Cumartesi / 4 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alman taraftarlardan lig yönetimine protesto!
Spor

Alman taraftarlardan lig yönetimine protesto!

Bundesliga'da taraftar grupları, lig yönetiminin TV ve pazarlama gelirlerindeki payının bir yatırımcıya satılma planından şikayetçi olan taraftarlar protesto etti.

16 Aralık 2023 Cumartesi 18:40 - Güncelleme:
Alman taraftarlardan lig yönetimine protesto!
ABONE OL

Bundesliga'da taraftar grupları, lig yönetiminin TV ve pazarlama gelirleriyle ilgili aldığı kararı protesto etti.

Maçların ilk 12 dakikasında sessiz kalınacağını açıklayan taraftarlar, bunu protestoyu ilk olarak Mönchengladbach-Werder Bremen maçında uyguladı.

Mönchengladbach ile Werder Bremen'in 2-2 berabere kaldığı maçta ilk 12 dakika sessiz kalan taraftarlar, sahaya para çikolatalar ve tenis topu atarak maçın beş dakika durmasına sebep oldu.

Bu protesto bugün oynanan Augsburg-Dortmund, Bochum-Union Berlin ve oynanan diğer maçlarda da devam etti.

Pazartesi günü yapılan genel kurul toplantısında lig yönetimi, profesyonel kulüplerden stratejik bir pazarlama ortağıyla somut müzakerelere başlama yetkisi aldı. Taraftarlar da sürekli değişen yayıncı ve artan maliyetler sebebiyle verilen bu karara tepki gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.