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Spor

Spartak Moskova Teknik Direktörü Domenico Todesco'dan Fatih Terim'e övgü dolu sözler!

Spartak Moskova Teknik Direktörü Domenico Tedesco'dan Fatih Terim itirafı geldi. Alman teknik adam Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için övgü dolu sözler kullandı.

26 Mart 2020 Perşembe 19:29 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 19:29
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Çin'in Wuhan kentinde ilk belirtilerini gösteren koronavirüs, Asya'nın ardından Avrupa'yı da etkisi altına almıştı. Kısa süre önce Süper Lig'in süresiz ertelenmesine sebep olan virüs, Türkiye'de de etkisini gösterirken, test sonuçları pozitif çıkan isimlerden biri de Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim olmuştu.

Terim'in corona virüs teşhisinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavisine başlanırken, Türkiye'den ve dünyada bir çok isim sarı kırmızılı teknik direktör için geçmiş olsun mesajı yayınlamıştı. Öte yandan, Avrupa'nın önemli yayın organları bu durumu manşetlerine taşımıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KARŞILAŞMIŞLARDI

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, Fatih Terim için övgü dolu sözler Domenico Tedesco'dan geldi... Şu anda Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'yı çalıştıran 34 yaşındaki teknik direktör, Terim hakkında yaptığı konuşmada hayranlığını dile getirdi.

 Tedesco ile Fatih Terim 2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında birbirine rakip olmuştu. Tedesco o dönem Alman ekibi Schalke 04'ün başındaydı.

"FATİH TERİM'E HAYRANIM"

Tedesco, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"Genç takımlarda çalışmaya çok erken başladım. Stuttgart'ta 9 yıl, Hoffenheim'da 2 yıl çalıştım ve Almanya'da genç takımlara çok özen gösterildiğini söyleyebilirim. 17 yaşında ve ya 19 yaşın altında iyi işler yaparsanız, Bundesliga'ya atlayabilirsiniz. Fiorentina mı? Açığa kavuşturalım. Hep sevdiğim bir ekipti ama her şey bir basın toplantısında, Galatasaray - Schalke maçı öncesinde bana sorulan bir soru ile başladı. Fatih Terim'in Fiorentina'sından, oynadığı oyundan çok etkilendiğimi söyledim. Aynı zamanda harika bir karakter. Bu yüzden Fiorentina'yı takip ettim ancak bu, onların taraftarı olduğum anlamına gelmiyor. Şimdi harika bir takıma antrenörlük yapmaktan ve kupada yarı finalde olmaktan zevk alıyorum. Ve her şeyden önemlisi iyi anılar bırakmak istiyorum."

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