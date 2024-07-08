Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Alman basını dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu.

SKY DE'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'ndan yüksek bonservis nedeniyle vazgeçti.

ALMANLAR İÇİN ÇOK PAHALI

Haberde başarılı oyuncunun Alman ekibi için çok pahalı olduğu belirtildi.

30 MİLYON EURODAN FAZLA İSTENİYOR

Bununla birlikte Brighton'un ilgilendiği Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin 30 milyon euro'dan fazla bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE SATMAK İSTEMİYOR

Öte yandan sarı lacivertli takımın oyuncuyu satmak istemediği için ilgilenen takımlardan yüksek bonservis talebinde bulunduğunun altı çizildi.

Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.