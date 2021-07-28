Star.com.tr 28 Temmuz 2021 Çarşamba 20:24 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 20:39

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da tamamlayan milli futbolcu Ozan Kabak Schalke 04'ten ayrılmaya hazırlanıyor. Başta İngiliz ekipleri Leicester City ve Crystal Palace'ın ilgilendiği Ozan Kabak için İspanyol ekibi Sevilla devreye girdi.

17 MİLYON EURO BONSERVİS



Almanya basınından Bild'in haberine göre İspanya La Liga ekibi Sevilla Ozan Kabak için Schalke 04'le 17 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardı.

Bundesliga'da küme düşen Schalke'nin ikinci ligde mücadele edecek olmak ve ekonomik anlamda rahatlamak adına Ozan Kabak'ı satış listesine koymuştu. Ozan için Crystal Palace ve Leicester City ile görüşmeler sonuçsuz kaldı. Bayer Leverkusen de yarışa veda etti.

Sevilla Ozan Kabak'ı, Jules Kounde'nin yerine düşünüyor. İngiliz devi Chelsea, İspanya'da Sevilla forması giyen defans oyuncusu Jules Kounde ile ilgileniyor. Maviler'in 60 milyon euro bonservisi bulunan 22 yaşındaki futbolcuya 5 yıllık sözleşme önermeye hazır olduğu öğrenildi.

transferin gerçekleşmesi halinde Schalke 04 ile 17 milyon euro bonservis konusunda anlaşma sağlayan Sevilla'nın Ozan Kabak'ı kadrosuna katması bekleniyor.

LİVERPOOL'DA 13 MAÇA ÇIKTI



Ozan, geçen sezon Anfield'da başarılı bir kiralık dönemi geçirdi ve Jurgen Klopp'un sakatlık krizi yaşadığı Liverpool'da ikinci yarı 9 Premier Lig, 4 de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 maça çıktı. Ozan bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı.