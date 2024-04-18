Bu sezon Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz'a yeni bir talip daha çıktı. İtalya'dan Lazio, Atalanta ve Sassuolo'nun listesine aldığı Barış Alper'e Almanya'dan Eintracht Frankfurt da kancayı taktı.

23 yaşındaki futbolcunun bazı maçlarını izleyen Frankfurt'un Galatasaray ile iletişime geçmeyi planladığı öğrenildi.

FRANKFURT 20 VERİYOR

Barış Alper için takibini sürdüren Eintracht Frankfurt, milli yıldız için yaklaşık 20 milyon euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Barış'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip ise 25 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor. Bu anlamda Cimbom'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarda çıktığı 48 maçta 4 gol attı ve 8 asiste imza attı.