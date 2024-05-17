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Spor

Almanlar onun için geliyor! Barış Alper Yılmaz'a yakın takip

Bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olarak görev yapan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artmaya devam ediyor. 23 yaşındaki genç yıldız için son olarak Alman devi düğmeye bastı. Alman ekibi dev derbide tribünden Barış Alper Yılmaz'ı takip edecek. İşte detaylar...

Takvim17 Mayıs 2024 Cuma 09:05 - Güncelleme:
Almanlar onun için geliyor! Barış Alper Yılmaz'a yakın takip
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Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz, pazar günü oynanacak derbide Alman ekibi Borussia Dortmund tarafından izlenecek.

SEZON SONU RESMİ ADIM

Alman ekibinin gözlemcilerinin milli oyuncuyu derbide takip edeceği ve sezon sonunda resmi adımların atılacağı öğrenildi.

TALİBİ ÇOK

Barış Alper Yılmaz'ı Dortmund dışında başka kulüpler de yakından takip ediyor. Alman kulübü Dortmund dışında İtalyan, Fransız ve İngiliz kulüplerinin de sezon sonunda Galatasaray ile temasa geçeceği konuşuluyor.

G.SARAY'IN BEKLENTİSİ; ASTRONOMİK

Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden milli yıldızdan astronomik bir bonservis geliri hedefliyor. Bu yüzden de transfer görüşmelerinde acele etmek istemiyor. 23 yaşındaki yıldız, Euro 2024'te forma giydikten sonra transfer pazarlıklarına başlamayı düşünüyorlar.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasını 53 maçta giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performansa imza attı.

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