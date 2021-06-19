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Spor

Almanlar Portekiz'i dağıttı! Tam 6 gollü maç...

EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Almanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Karşılaşma Almanların 4-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 21:13 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 21:13
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Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanan mücadele, Almanya'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada kendi kalesine Ruben Dias, 39. dakikada kendi kalesine Guerrreiro 51. dakikada Kai Havertz ve 60. dakikada Gosens attı. Portekiz'in gollerini ise 15. dakikada Cristiano Ronaldo ve 67. dakikada Diogo Jota kaydetti.

Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alan Almanya puanını 3'e yükseltti. Portekiz ise 3 puanda kaldı.

Almanya, 23 Haziran Çarşamba günü Macaristan ile karşılaşacak. Portekiz ise aynı tarihte Fransa ile mücadele edecek.

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