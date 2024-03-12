Nürnberg'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun flaş bir transferi gerçekleştirmek üzere.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Bild'de yer alan habere göre; Can Uzun, pazartesi günü Eintracht Frankfurt için sağlık kontrollerinden geçti.

Haberin detaylarında ise Eintracht Frankfurt'un, Can Uzun için 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği ve gelecek sezondan itibaren Eintracht Frankfurt forması giyeceği söylendi.

BU SEZON 24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Nürnberg formasıyla şu ana kadar 24 resmi maça çıkan 18 yaşındaki Can Uzun bu karşılaşmalarda 16 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.