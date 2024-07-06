Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımı, Portekiz, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu grupta aldığı 6 puanla ikinci olarak adını son 16'ya yazdırmıştı. Bu turda turnuvanın gizli favorisi olarak gösterilen Avusturya'yı Merih Demiral'ın iki golüyle mağlup eden milliler, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Futbola odaklı bütün yayın organları A Milli Takım'ın mücadelesinden övgüyle söz ederken, başarıyı hazmedemeyen Almanlar, konuyu saha dışına taşıyarak Merih'in "Bozkurt" sevincine adeta kafayı taktı.

UEFA'NIN UTANMAZ ÇİFTE STANDARTI

Alman lobisinin etkisi altında kalan UEFA, gol sevincinde Türklerin orta çağdan beri simgesi olan "bozkurt" işaretini gol sevincinde kullandığı için milli futbolcu Merih Demiral'a hemen ertesi gününde iki maçlık men cezası verdi. Yine aynı UEFA, İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ın ekranda görülmesinin bile her haliyle ayıp teşkil edilen hareketine önce 1 maç ceza verdi, ardından erteleyerek 30 bin euro para cezasına çevirdi.

Tabi Bellingham'ın süreci Merih Demiral'ın sürecine nazaran çok daha ağır ve İngiltere Milli Takımı'nı en ufak şekilde etkilemeyecek biçimde işledi.

ALMANLARA DARBE BOĞALARDAN GELDİ

A Milli Takım ile uğraşmaktan kendi takımlarına yoğunlaşamayan ev sahibi Almanlar, çeyrek finalde karşılaştığı İspanya'ya boyun eğdi. Maç boyu hakemin yanlı kararlarına rağmen rakibinden üstün oynamayı başaramayan Almanya, güçlükle uzatmalara götürdükleri maçın 119. dakikasında yedikleri golle yarı final dahi göremeden turnuvaya veda ettiler.

ARTIK EV SAHİBİ BİZİZ

A Milli Takım'ın destekçileri, turnuvanın başından beri oluşturduğu atmosferle taraflı tarafsız herkesin beğenesini kazandı. EURO 2024'ün en sempatik ve en ateşli taraftar grubuna sahip olan milliler, Almanya'nın turnuvadan elenmesi ve ülkedeki yoğun Türk nüfusu nedeniyle artık EURO 2024'ün yeni ev sahibi...