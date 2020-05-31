31 Mayıs 2020 Pazar 09:41 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 09:41

Son günlerde Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınıp, Almanya’ya verileceğine dair Avrupa basınında yoğun bir haber trafiği var. Alman basını tarafından da bir propagandaya dönüştürülen bu haberlerle Türkiye’nin koronavirüsle mücadele konusunda Avrupa’nın yıldızı oluşu göz ardı edilmeye çalışılıyor. Futbol liglerini erken oynatmaya başlayan Almanya’nın bu konuda daha başarılı olduğu ve Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınıp, Almanya’ya verileceği iddia ediliyor.

Biz de konuyu Türkiye’nin bu konudaki tek yetkili kurumu TFF’ye sorduk. Başkan Nihat Özdemir, yapılan spekülatif haberlere yönelik TFF sitesinden bir açıklama yapmaya gerek görmediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

HER DURUMDA KAZANÇLI

“Bu haberler maksatlı şekilde çıkartılan haberler. Kirli propaganda amacıyla yapılıyor. Hiçbir şey belli değil. 17 Haziran’da UEFA toplantısı var. Orada görüşeceğiz. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek. Her durumda en kazançlı çıkacak.”

Özdemir’e, “Peki bu sezon seyircisiz oynamaktansa, tarihleri kaydırmak ve gelecek sezonla bir yer değiştirme olabilir mi?” diye sordum. Tekrar, “Türkiye bu konuda bir şey kaybetmeyecek” diye güvence verdi.

BİZ DAHA İYİYİZ

Almanya ile Türkiye arasındaki koronavirüs tablosu, ülkemizin bu konuda daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Nüfusu hemen hemen birbirine eşit olan (83 milyon) iki ülkede vakalara göre ölüm oranlarında da Türkiye’nin çok başarılı olduğunu rakamlar net şekilde gösteriyor.

O FİNALİ İSTİYORUZ

Öte yandan İstanbullu futbolseverler, Şampiyonlar Ligi finali hakkındaki söylentilere AFP aracılığıyla cevap verdi.

Galatasaray ultrAslan üyesi Atakan Bodan, “Futbol bizim yaşam şeklimiz. Finali İstanbul’da istiyoruz. İstanbul’da 2005’teki tarihi finalden sonra bir kez daha ev sahibi olmak bize gurur verecek” dedi.

AFP’ye konuşan bir başka Fenerbahçe taraftarı da benzer görüşleri dile getirdi. Diğer futbolseverler de finalin İstanbul’dan alınmasına karşı çıktı.

Akşam / Kenan Karcı