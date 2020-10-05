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Spor

Almanya - Türkiye hazırlık maçı Köln Stadı'nda

UEFA Uluslar Ligi'nde sırasıyla Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu maçlar öncesi son hazırlık maçı için yarın Almanya'ya gidecek. 7 Ekim Çarşamba günü Köln Rhein Energie Stadyumu'nda oynanacak Almanya - Türkiye mücadelesi TSİ 21.45'te başlayacak.

DHA05 Ekim 2020 Pazartesi 19:30 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 19:30
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A Millîler, Almanya ile oynayacağı özel maç için yarın Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Köln kentine gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 20.30'da karşılaşmanın oynanacağı Köln Rhein Energie Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Almanya maçı öncesindeki son çalışmasını da TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirecek.

Almanya Futbol Federasyonu'nun, maç biletlerini Bundesliga takımlarına sosyal faaliyet gösteren kurumlara ve özellikle yeni tip Covid-19 virüsünde özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına gönderdiği bilgisine ulaşıldı. Ancak FC Köln ekibi, şehirdeki koronavirüs vakalarının artmasından dolayı geçtiğimiz hafta maça seyircisiz çıktı. A Millilerin Almanya ile oynayacağı mücadeleye seyircinin alınıp alınmayacağının ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

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