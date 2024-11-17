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Spor

Almanya, Bosna-Hersek'i farklı geçti

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup 5. maçında Julian Nagelsmann'ın ekibi Almanya evinde Sergey Barbarez'in yönetimindeki Bosna-Hersek'i 7-0 mağlup etti.

17 Kasım 2024 Pazar 01:01 - Güncelleme:
Almanya, Bosna-Hersek'i farklı geçti
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup 5. maçında Julian Nagelsmann'ın ekibi Almanya evinde Sergey Barbarez'in yönetimindeki Bosna-Hersek'i 7-0 mağlup etti.

Europa-Park Stadyumu'nda oynanan maçta Almanya'nın gollerini 2. dakikada Jamal Musiala, 23. ve 79. dakikalarda Tim Kleindienst, 37 dakikada Leroy Sane, 50. ve 57. dakikalarda Florian Wirtz ve 66. dakikada Leroy Sane kaydetti.

Bosna-Hersek'te Fenerbahçe'de forma giyen Edin Dzeko forma giymezken, Kasımpaşa'da forma giyen Haris Hajradinovic 85. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Almanya gruptaki puanını 13'e yükseltip liderliği garantilerken, Bosna-Hersek 1 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Almanya deplasmanda Macaristan ile karşılaşırken, Bosna-Hersek evinde Hollanda ile karşılaşacak.

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