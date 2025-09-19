Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası kabus gibi başladı. Sarı-kırmızılılar deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın hezimeti Alman basınında da geniş yankı buldu.

İşte Almanya'da atılan manşetlerden bazıları:

T-Online: Frankfurt'ta coşku: Eintracht, Galatasaray'ı dağıttı. Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'ne mükemmel bir başlangıç yaptı. Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, Galatasaray'da fiyasko yaşadı.

"BEKLENMEDİK GALİBİYET"

Die Welt: Eintracht Frankfurt, 940 gün aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünde görkemli bir futbol şöleni yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ilk galibiyetini aldı. Bundesliga ekibi, Galatasaray karşısında beklenmedik bir galibiyet alarak uluslararası arenada olgunluğunu kanıtladı.

"NET SKOR"

Die Zeit: Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi açılış maçında Galatasaray'ı 5-1 gibi net bir skorla mağlup etti.

"HEYECAN VERİCİ ZAFER"

Spox: Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nde Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın da yer aldığı Galatasaray karşısında heyecan verici bir zafer kazandı.

Sueddeutsche: Türkiye Ligi lideri İlkay Gündoğan ve Leroy Sane ile Şampiyonlar Ligi maçı için Frankfurt'a gidiyor ancak işler o kadar ters gidiyor ki Eintracht Frankfurt ezici bir zafer kazanıyor. Julian Nagelsmann, Leroy Sane transferi hakkında Türkiye'nin bazı kesimlerinde hakaret olarak algılanan şu sözlerle yorum yapmıştı: "Leroy artık Bundesliga'dan biraz daha kötü bir ligde oynuyor. Daha fazla öne çıkmalı". Maçı incelediğinde muhtemelen değerlendirmesinin doğrulandığını hissetmişti.