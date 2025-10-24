Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Stuttgart'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Müsabakadan sonra Almanya'da Fenerbahçe- Stuttgart maçına dair manşetler peşi sıra atıldı. İşte onlardan bazıları:

"İSTANBUL CEHENNEMİ"

Bild: Stuttgart, İstanbul cehenneminde kaybetti. Maç boyunca gergin bir atmosfer yaşandı ve maç sonuna doğru ve sonrasında duygular doruk noktasına ulaştı.

"SÜREKLİ YUHALANDILAR"

Focus: VfB Stuttgart, Domenico Tedesco idaresindeki Fenerbahçe karşısında sahadan tek golle mağlup ayrıldı. Neredeyse sürekli yuhalanan VfB oyuncuları Avrupa Ligi'nde bir yenilgi daha aldı.

"STUTTGART GALİBİYETİ HAK ETMEDİ"

Eurosport: Fenerbahçe, vasat bir maçın ardından VfB Stuttgart'ı mağlup etti. VfB maç boyunca önemli ölçüde daha fazla topa sahip olmasına rağmen, ciddi gol pozisyonları yaratmayı neredeyse hiç başaramadı. Aslında, Stuttgart galibiyeti hak etmedi.

"STUTTGART PENALTIYLA DEVRİLDİ"

Zdfheute: VfB Stuttgart, İstanbul'da yenilgiye uğradı. Şvabyalılar, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Penaltı, VfB'yi devirdi.