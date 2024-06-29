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Spor

Almanya-Danimarka maçına yağmur engeli! Dortmund'da maç durdu

Almanya-Danimarka maçında şiddetli yağmur ve şimşek nedeniyle hakem oyunu durdurdu. Daha sonra maçın hakemi, yağmurun şiddeti artırmasıyla birlikte iki takımı da soyunma odasına yönlendirdi. Karşılaşma yağan yağmurun hafiflemesinin ardından yaklaşık 25 dakika aradan sonra 35. dakikadan itibaren yeniden başladı.

29 Haziran 2024 Cumartesi 22:41 - Güncelleme:
Almanya-Danimarka maçına yağmur engeli! Dortmund'da maç durdu
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya ile Danimarka arasında oynanan müsabakada şiddetli yağış maçın durmasına neden oldu.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşma sırasında fırtınayla beraber şiddetini artıran yağmur, oyunun durmasına sebebiyet verdi.

Maçın İngiliz hakemi Michael Oliver, 35. dakikasında oyunu durdurarak, oyuncuları saha kenarına davet etti.

Bir süre yedek kulübelerinin önünde bekleyen hakem ekibi ve futbolcular, yağışın daha da şiddetlenmesi nedeniyle soyunma odasına gitti.

Oliver, yağışın azalmasının ardından yaklaşık 25 dakika sonra tekrar oyuncularla sahaya geldi ve karşılaşma yeniden başladı.

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