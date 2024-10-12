İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2024 Cumartesi / 9 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3054
  • EURO
    37,5445
  • ALTIN
    2928.22
  • BIST100
    8876.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Almanya deplasmanda güldü

UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya, Bosna Hersek'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

12 Ekim 2024 Cumartesi 01:47 - Güncelleme:
Almanya deplasmanda güldü
ABONE OL

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grupta Almanya, Bosna Hersek deplasmanına konuk oldu. Almanya, Bilino Polje'deki maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren goller Deniz Undav'dan geldi. Deniz Undav, 30 ve 36. dakikalarda fileleri havalandırdı. Bosna Hersek'in tek golünü 70. dakikada Edin Dzeko attı.

Bu sonucun ardından Almanya grupta 7 puana yükseldi. Bosna Hersek 1 puanda kaldı.

Almanya, bir sonraki maçta sahasında Hollanda'yı ağırlayacak. Bosna Hersek, bu kez sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.