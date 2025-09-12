İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2025 Cuma / 20 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3635
  • EURO
    48,5834
  • ALTIN
    4853.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Almanya EuroBasket'te finalde!

EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu. Yarı final eşleşmesinde Almanya, Finlandiya'yı 98-86 yendi ve turnuvanın ilk finalisti oldu.

Haber Merkezi12 Eylül 2025 Cuma 19:00 - Güncelleme:
Almanya EuroBasket'te finalde!
ABONE OL

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Almanya, Finlandiya'yı 98-86 mağlup ederek finale yükseldi.

Son dünya şampiyonu Almanya, Yunanistan-Türkiye eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Finlandiya ise aynı gün Yunanistan-Türkiye eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük müsabakasına çıkacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Antonio Conde (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)

Almanya: Schröder 26, Obst 7, Theis 10, Bonga 10, Wagner 22, Oscar da Silva 2, Lo 2, Tristan da Silva 13, Thiemann 6

Finlandiya: Little 5, Grandison 5, Valtonen 6, Jantunen 12, Markkanen 16, Salin, Nkamhoua 21, Maxhuni 9, Muurinen 12, Gustavson

1. Periyot: 30-26

Devre: 61-47

3. Periyot: 81-73

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.