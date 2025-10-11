İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Almanya evinde dört köşe

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçında Almanya, sahasında Lüksemburg ile karşılaştı. Almanya, PreZero Arena'da oynanan maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

HABER MERKEZİ11 Ekim 2025 Cumartesi 01:21 - Güncelleme:
Almanya evinde dört köşe
ABONE OL

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçında Almanya, sahasında Lüksemburg ile karşılaştı. Almanya, PreZero Arena'da oynanan maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Nick Woltemade, 21. dakikada penaltıdan Joshua Kimmich, 48. dakikada Serge Gnabry ve 50. dakikada Joshua Kimmich attı.

Lüksemburg, 20. dakikada Dirk Carlson'un kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Almanya, 3 maçta 6 puana yükseldi. Lüksemburg'un 3 maç sonunda puanı bulunmuyor.

Almanya, grubun bir sonraki maç haftasında Kuzey İrlanda deplasmanına gidecek. Lüksemburg, Slovakya deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.