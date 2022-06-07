Almanya evinde İngiltere ile yenişemedi

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında iki Avrupa devi Almanya ve İngiltere karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Almanya 1-0 kazandı ve üç puanı alan taraf oldu.

Golsüz biten ilk yarının 23. dakikasında Almanya'nın Hofmann ile bulduğu bir gol ofsayt gerekçesitle iptal edildi. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde ise Hofmann bu kez Kimmich'in asistinde fileleri buldu ve Almanya maçta öne geçti. Topa daha çok sahip olan taraf Almanya olmasına rağmen İngiltere, 88. dakikada Kane'in penaltı golüyle maça eşitlik geldi ve puanlar paylaşıldı.

Grupta henüz galibiyetle tanışmayan Almanya, bu beraberlikle 2 puana yükseldi, İngiltere ise ilk puanını aldı.