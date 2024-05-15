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Spor

Almanya, Fransa karşısında zorlanmadı

Almanya Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Milletler Ligi ilk haftasının Antalya etabında karşılaştığı Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 19:26 - Güncelleme:
Almanya, Fransa karşısında zorlanmadı
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) birinci haftasının Antalya etabında oynanan maçta Almanya, Fransa'yı 3-0 yendi.

Organizasyonun Antalya etabında kadınların ilk hafta mücadeleleri, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Salon: Antalya

Hakemler: Ziling Wang (Çin), Erdal Akıncı

Fransa: Stojiljkovic, Bah, Elouga, Gicquel, Schalk, Sylves (Giardino, Ndiaye, Andela, Rotar, Bernard)

Almanya: Alsmeier, Weitzel, Kindermann, Stigrot, Cekulaev, Kastner (Pogany, Stautz)

Setler: 22-25, 14-25, 22-25

Süre: 67 dakika (21, 21, 25)

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