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Spor

Almanya, İtalya karşısında geriden gelerek kazandı

Almanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk olduğu İtalya'yı ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi21 Mart 2025 Cuma 01:27 - Güncelleme:
Almanya, İtalya karşısında geriden gelerek kazandı
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UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya, sahasında Almanya ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Almanya oldu.

İtalya, Sandro Tonali'nin 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Almanya 49. dakikada Tim Kleindiest ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. Almanya, 76. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Almanya, bu sonuçla rövanş maçı öncesi önemli bir avantajı cebine koydu.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 23 Mart Pazar günü Almanya'da oynanacak.

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