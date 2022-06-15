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Spor

Almanya, İtalya'yı farklı yendi

Almanya, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'da evinde konuk ettiği İtalya'yı 5-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

15 Haziran 2022 Çarşamba 00:41 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'da Avrupa'nın iki devi Almanya ile İtalya karşı karşıya geldi.

Borussia-Park'ta oynanan maçı Almanya 5-2 kazandı ve görkemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Kimmich'in golüyle öne geçen Almanya, 45+4'te İlkay'ın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını sürdüren Almanya'da Thomas Müller 51'de farkı üçe çıkardı. Timo Werner 68 ve 69. dakikalarda attığı iki golle takımını 5 farklı üstünlüğe taşıdı. Bu golün ardından ise İtalya'nın baskısı başladı. 78'de Gnonto ve 90+4'de Bastoni'nin golleriyle maçın skoru 5-2 olarak belirlendi.

Bu sonuçla Almanya, puanını 6'ya yükselterek iddiasını sürdürdü. İtalya ise 5 puanda kaldı.

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