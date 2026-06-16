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Spor

Almanya kampında yılan paniği!

Almanya Milli Takımı kampında sahada görülen zehirli yılan futbolcuları tedirgin etti. Joshua Kimmich, yılanın ısırması halinde hastaneye gidilmesi gerektiğini belirterek ABD'deki doğal yaşama alışık olmadıklarını söyledi.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2026 Salı 20:55 - Güncelleme:
Almanya kampında yılan paniği!
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Almanya Milli Futbol Takımı'nın ABD'de Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Karolina'da yaptığı antrenman, sahaya giren zehirli bir yılan nedeniyle yarıda kaldı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, sahada görülen yılanın bölgede sıkça rastlanan zehirli bakırbaş yılanı olduğu belirtildi.

Söz konusu yılan türünün Kuzey Karolina'da yaygın olduğu ve ısırığının tıbbi müdahale gerektirdiği ifade edildi.

"ISIRIRSA HASTANEYE GİTMEK GEREKİYOR"

Joshua Kimmich, olay sonrası yaptığı açıklamada yılanların kendilerini tedirgin ettiğini dile getirdi. Kimmich, "Dün bir yılan gördük, zehirli olduğu söylendi. Isırırsa hastaneye gitmek gerekiyor. Ölümcül olduğunu düşünmüyorum ama yine de tehlikeli" ifadelerini kullandı.

"ALMANAYA'DA BU KADAR TEHLİKELİ HAYVANLARA DENK GELMİYORUZ"

Tecrübeli futbolcu ayrıca ABD'deki doğal yaşamın kendileri için alışık olmadıkları bir durum olduğunu vurgulayarak, "Almanya'da bu kadar tehlikeli hayvanlara denk gelmiyoruz. Burada daha dikkatli davranmaya çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan kampta bulunan bazı diğer milli takımların da benzer önlemler aldığı, hatta bazı bölgelerde yılan riski nedeniyle bisiklet kullanımının sınırlandırıldığı belirtilirken, Alman Futbol Federasyonu'nun ise henüz özel bir güvenlik önlemi almadığı aktarıldı.

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