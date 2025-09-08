İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2025 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3027
  • EURO
    48,461
  • ALTIN
    4759.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Almanya, Kuzey İrlanda'yı 3 golle geçti
Spor

Almanya, Kuzey İrlanda'yı 3 golle geçti

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu ikinci hafta maçında Almanya, sahasında Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geldi. Almanya, maçtan 3-1'lk galibiyetle ayrıldı.

HABER MERKEZİ8 Eylül 2025 Pazartesi 00:29 - Güncelleme:
Almanya, Kuzey İrlanda'yı 3 golle geçti
ABONE OL

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu ikinci hafta maçında Almanya, sahasında Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geldi. Almanya, maçtan 3-1'lk galibiyetle ayrıldı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Serge Gnabry, 69. dakikada Nadiem Amiri ve 72. dakikada Florian Wirtz attı.

Kuzey İrlanda'nın tek golü 34. dakikada Isaac Price'tan geldi.

Bu sonucun ardından Almanya, grupta ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. Kuzey İrlanda, 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maç haftasında Almanya, Lüksemburg'u konuk edecek. Kuzey İrlanda, sahasında Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

  • Almanya zafer
  • Dünya Kupası
  • Avrupa Elemeleri

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.