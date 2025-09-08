Almanya, Kuzey İrlanda'yı 3 golle geçti

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu ikinci hafta maçında Almanya, sahasında Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geldi. Almanya, maçtan 3-1'lk galibiyetle ayrıldı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Serge Gnabry, 69. dakikada Nadiem Amiri ve 72. dakikada Florian Wirtz attı.

Kuzey İrlanda'nın tek golü 34. dakikada Isaac Price'tan geldi.

Bu sonucun ardından Almanya, grupta ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. Kuzey İrlanda, 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maç haftasında Almanya, Lüksemburg'u konuk edecek. Kuzey İrlanda, sahasında Slovakya ile karşı karşıya gelecek.