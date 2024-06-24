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Spor

Almanya lider çıktı, Macaristan son dakikada hayata tutundu

EURO 2024'te A Grubu'nda son hafta maçları oynandı. Son hafta karşılaşmasında İsviçre ile Almanya 1-1 berabere kaldı ve ilk iki sırada gruptan çıkmayı başardı. Macaristan ise son dakikada bulduğu golle İskoçya'yı yenerek grubu 3. sırada tamamlamayı başardı.

24 Haziran 2024 Pazartesi 00:07 - Güncelleme:
Almanya lider çıktı, Macaristan son dakikada hayata tutundu
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EURO 2024'te A Grubu'nda son hafta maçları oynandı. Son hafta karşılaşmasında İsviçre ile Almanya 1-1 berabere kaldı ve ilk iki sırada gruptan çıkmayı başardı. Macaristan ise son dakikada bulduğu golle İskoçya'yı yenerek grubu 3. sırada tamamlamayı başardı.

FÜLLKRUG LİDERLİĞİ GETİRDİ

EURO 2024 A Grubu'nda İsviçre ile Almanya, liderlik için sahaya çıktı. Maçın son dakikalarına 1-0 önde giren İsviçre'ye Almanya'dan cevap Füllkrug ile geldi. Attığı golle maçta dengeyi getirdi ve Almanya'yı lider olarak gruptan çıkardı.

İsviçre'nin golünü ise 28. dakikada Ndoye kaydetti.

Rakibinden 1 puan alan İsviçre ise grup aşamasını 5 puanla tamamladı ve ikinci oldu.

90+10'DA MACARİSTAN HAYATA TUTUNDU

Gruptaki bir diğer maçta İskoçya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Macaristan, 90+10'da bulduğu golle sonuncu sıradan kurtuldu ve grubunu üçüncü sırada tamamladı.

Macaristan'a bu kritik golü getiren futbolcu, Csoboth oldu.

Macaristan en iyi üçüncüler arasına girmek için rakiplerini bekleyecek. İskoçya ise son sırada turnuvaya veda etmiş oldu.

A GRUBU PUAN DURUMU

1- Almanya: 7 puan

2- İsviçre: 5 puan

3- Macaristan: 3 puan

4- İskoçya: 1 puan

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