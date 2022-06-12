Almanya, Macaristan deplasmanında 1 puana razı oldu

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup mücadelesinde Almanya, Macaristan deplasmanına konuk oldu.

Puskas Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandıu.

Hızlı başlayan maçta Macaristan, 6. dakikada Nagy'nin golüyle öne geçerken Almanya'nın bu gole cevabı gecikmedi. 9. dakikada Hofmann'ın golüyle maça denge geldi ve ilk yarı eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Almanya topa sahip olan taraf olmasına rağmen Macaristan maçın genelinde rakip kaleye daha fazla giden taraf oldu. İkinci yarıda iki takım da gol atamayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Öte yandan Fenerbahçeli Atilla Szalai, ilk 11'de maça başlayarak 90 dakikada sahada kaldı.

Bu sonuçla Almanya puanını 3'e yükseltirken henüz galibiyetle tanışamadı. Macaristan ise puanını 4'e çıkardı.