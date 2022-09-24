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Spor

Almanya, Macaristan karşısında hüsrana uğradı

Almanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında konuk ettiği Macaristan'a 1-0 mağlup oldu ve 6 puanda kaldı.

24 Eylül 2022 Cumartesi 00:01 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 5. maçında Almanya, sahasında Macaristan'ı ağırladı.

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı ve gecenin sürpriz sonucuna imza attı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında sahneye çıkan Macaristan'ın deneyimli golcüsü Adam Szalai, attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Almanya maç boyunca oyun üstünlüğünü elinde bulundursa da maçı kaleyi bulan 3 şutla tamamladı.

Bu sonuçla Macaristan, grupta 10 puana yükselerek liderlik koltuğuna otururken Almanya ise 6 puanda kaldı ve liderlik şansını kaybederek üçüncü sıraya geriledi.

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