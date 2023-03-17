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Spor

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Almanya A Milli Takımı'nın Peru ve Belçika ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

AA17 Mart 2023 Cuma 18:30 - Güncelleme:
Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
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Almanya A Milli Futbol Takımı'nın Peru ve Belçika ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamaya göre, 25 Mart'ta Mainz'da Peru ve 28 Mart'ta Köln'de Belçika ile hazırlık maçlarında karşılaşacak Almanya Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosu belirlendi.

Kadroda ilk kez Stuttgart'tan Jocha Vagnoman, Borussia Dortmund'dan Marius Wolf, Wolfsburg'dan Felix Nmecha ve Brentford'dan Kevin Schade'nin yanı sıra Augsburg'un Fenerbahçe'den kiralıdığı Mergim Berisha da yer aldı.

Teknik Direktör Hansi Flick, Bourssia Dortmund'da forma giyen Türk kökenli futbolcu Emre Can'i yeniden kadroya dahil ederken, sakatlığı devem eden Kaleci Manuel Neuer'in yanı sıra Thomas Müller, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Niklas Süle ve Antonio Rüdiger gibi oyuncuları ise bu kez milli takıma davet etmedi.

Flick yaptığı açıklamada, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) güçlü bir kadroyu oluşturmak istediklerini belirterek, "Yılın ilk milli maçlarına kendilerini göstermelerine alan ve fırsat vermek için yeni oyuncuları davet etmek önemlidir. Kendi ülkenizde yapılacak Avrupa Şampiyonası yolunda en iyi takımı bulmak için her antrenman önemlidir." dedi.

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Bernd Leno (Fulham), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintrcht Frankfurt)

Savunma: Armel Bella Kotchap (Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (Leipzig), Nico Schlotterbeck, Marius Wolf (Borussia Dortmund), Josha Vagnoman (Stuttgart)

Orta saha-forvet: Mergim Berisha (Augsburg), Emre Can (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala (Bayern Münih), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (Chelsea), Felix Nmecha (Wolfsburg), Kevin Schade (Brentford), Timo Werner (Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

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