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Spor

Almanya sokakları kırmızı beyaz!

Binlerce Türk taraftar formalar, bayraklar ve marşlarla Çekya ile oynanacak maç öncesi milli takımı destekledi.

DHA26 Haziran 2024 Çarşamba 20:43 - Güncelleme:
Almanya sokakları kırmızı beyaz!
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında bugün TSİ 22.00'de Volksparkstadion'da Çekya ile karşı karşıya gelecek. Akşam oynanacak karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, Hamburg'daki Stellingen Garı'nda toplandı. Binlerce taraftar; DJ performansı, marşlar, meşaleler ve bayraklarla büyük coşku yaşadı.

4 BÜYÜKLERİN FORMASI TEK BİR FORMADA TOPLANDI

Öte yandan bir Trabzonspor taraftarının forması, diğer vatandaşların da dikkatini çekti. Formanın ön kısmında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un formalarından parçalar yer alırken, formanın arka tarafı milli takım formasından oluştu.

Trabzonspor taraftarını belirten vatandaş, önemli olanın milli takımın olduğunu, böyle günlerde takımların, renklerin bir kenara bırakılarak milli takıma destek olunması gerektiğini ifade etti.

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