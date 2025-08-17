Almanya Süper Kupası, Bayern Münih'in oldu

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, geçtiğimiz sezonda ligi 9. tamamlayan Stuttgar'la Almanya Süper Kupa'da kozlarını paylaştı.
Stuttgart Arena'daki mücadeleyi Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazanarak Almanya Süper Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.
Bayern Münih'e kupayı getiren golleri 18. dakikada Harry Kane ile 77. dakikada yeni transfer Luis Diaz kaydetti. Stuttgart'ın tek golünü ise 90+3'te Jamie Leweling attı.
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Bundesliga kupasının ardından ikinci kupasını kazandı.