08 Ekim 2020 Perşembe 18:42 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 18:42

Özel maçta Almanya ile karşı karşıya gelen milli takımımız, Köln'de oynadığı futbolla tam not aldı ve beraberinde transfer gündemi hareketlendi. Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, dün akşam oynanan Almanya-Türkiye hazırlık müsabakasının 85. dakikasında Enes Ünal’ın yerine Ay-Yıldızlı formayı giymişti.



SON DAKİKA ASİSTİ



Saha girdiği andan itibaren efektif oyunuyla taktiğe direkt etki eden 21 yaşındaki genç yıldız, 90+4’te Kenan Karaman’ın attığı golde son pası vererek güzel oyununa asist de kaydetmiş oldu. Asist Analiz'in haberine göre; Geride bıraktığımız sezonda Nice, Atalanta ve Milan tarafından istenen genç yıldız, Trabzonspor’un teklifleri reddetmesi bağlamında takımda kalmıştı.

SCOUTLAR KÖLN'DE DE İZLEDİ

Sürekli olarak Avrupa’nın kıskacında olan Abdülkadir Ömür, Almanya’yla oynanan hazırlık maçında bir kez daha scoutlar tarafından izlendi. Atalanta scoutları bir an olsun genç futbolcunun peşini bırakmazken; listeye bir de eski talip Monaco eklenmiş oldu.