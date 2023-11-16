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Spor

Almanya-Türkiye maçının hakemi Bartosz Frankowski oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, Almanya ile oynayacağı dostluk maçını Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

IHA16 Kasım 2023 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
Almanya-Türkiye maçının hakemi Bartosz Frankowski oldu
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A Milli Futbol Takımı'nın, Almanya ile oynayacağı özel maçta Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak özel maçta Almanya ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakuk Winkler yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial ise olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Pawel Raczkowski, AVAR'da da Kryzstof Jakubik oturacak.

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