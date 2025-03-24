Almanya, Uluslar Ligi'nde yola devam ediyor

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Almanya ile İtalya karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Almanya'nın golleri 30. dakikada penaltıdan Joshua Kimmich, 36. dakikada Jamal Musiala ve 45. dakikada Tim Kleindienst kaydetti. Kimmich, bu iki golde de asisti yapan isim oldu.

3-0'dan geri dönen İtalya'nın golleri 49 ve 69. dakikalarda Moise Kean, 90+5. dakikada penaltıdan Giacomo Raspadori'den geldi.

İlk maçı 2-1 kazanan Almanya, bu beraberlikle birlikte UEFA Uluslar Ligi yarı finaline yükseldi. Almanlar'ın rakibi Portekiz / Danimarka galibi olacak.