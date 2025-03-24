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Spor

Almanya, Uluslar Ligi'nde yola devam ediyor

UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Almanya ile İtalya karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele 3-3 sona erdi. İlk maçı 2-1 kazanan Almanya, bu beraberlikle birlikte UEFA Uluslar Ligi yarı finaline yükseldi.

Haber Merkezi24 Mart 2025 Pazartesi 01:25 - Güncelleme:
Almanya, Uluslar Ligi'nde yola devam ediyor
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UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Almanya ile İtalya karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Almanya'nın golleri 30. dakikada penaltıdan Joshua Kimmich, 36. dakikada Jamal Musiala ve 45. dakikada Tim Kleindienst kaydetti. Kimmich, bu iki golde de asisti yapan isim oldu.

3-0'dan geri dönen İtalya'nın golleri 49 ve 69. dakikalarda Moise Kean, 90+5. dakikada penaltıdan Giacomo Raspadori'den geldi.

İlk maçı 2-1 kazanan Almanya, bu beraberlikle birlikte UEFA Uluslar Ligi yarı finaline yükseldi. Almanlar'ın rakibi Portekiz / Danimarka galibi olacak.

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