Almanya'da Can Bozdoğan şaşkınlığı! Büyük hata

Star.com.tr 2 Aralık 2021 Perşembe 09:03 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 09:08

Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04'te Can Bozdoğan şaşkınlığı yaşandı. Sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan genç yıldız adayı, Schalke'nin SV Sandhause ile oynadığı maçın 87. dakikasında yapılan oyuncu değişikliği sırasında ismi görüntülendi. 46.319 taraftarın bulunduğu statta kısa süreli şaşkınlık yaşanırken yaşanan olay Almanya'da gündem oldu. Öte yandan Schalke maçtan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

CAN BOZDOĞAN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç yeteneği Can Bozdoğan bu sezon siyah beyazlılarda büyük beğeni topladı. Fizik kalitesiyle dikkat çeken oyuncunun teknik kapasitede beğenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da methiyeler dizdiği oyuncunun sezon sonunda bonservisiyle Beşiktaş'a katılabileceği de konuşuluyor. Can Bozdoğan Beşiktaş'ta 8 maça çıkarken henüz gol ya da asistle tanışamadı.