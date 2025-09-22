İSTANBUL °C / °C
  Almanya'da Can Uzun rüzgarı! Sezona müthiş başladı
Spor

Almanya'da Can Uzun rüzgarı! Sezona müthiş başladı

Almanya'da Can Uzun rüzgarları esiyor. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli oyuncu, sezona müthiş bir başlangıç yaptı. İşte detaylar...

TRT Spor22 Eylül 2025 Pazartesi 13:06
Almanya'da Can Uzun rüzgarı! Sezona müthiş başladı
ABONE OL

Eintrach Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, performansıyla dikkat çekiyor. Frankfurt, ligde Union Berlin karşısında sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. Milli futbolcu Can Uzun, karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Bu sezon çıktığı 6 maçta, 6 gol ve 3 asist üreten 19 yaşındaki futbolcu; Werder Bremen, Hoffenheim ve Bayer Leverkusen karşılaşmalarında da rakip fileleri havalandırmıştı.

GALATASARAY'I DA BOŞ GEÇMEDİ

Can Uzun, Galatasaray'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da takımının ikinci golünü kaydetmişti.

Geçen sezon başında Nürnberg'ten Eintracht Frankfurt'a transfer olan genç orta saha oyuncusu, A Milli Takım formasını da 3 kez giydi.

Can Uzun, Frankfurt formasıyla geçen sezon çıktığı 31 maçta 5 gol ve 2 asiste imza atmıştı.

