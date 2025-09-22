Eintrach Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, performansıyla dikkat çekiyor. Frankfurt, ligde Union Berlin karşısında sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. Milli futbolcu Can Uzun, karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Bu sezon çıktığı 6 maçta, 6 gol ve 3 asist üreten 19 yaşındaki futbolcu; Werder Bremen, Hoffenheim ve Bayer Leverkusen karşılaşmalarında da rakip fileleri havalandırmıştı.

GALATASARAY'I DA BOŞ GEÇMEDİ

Can Uzun, Galatasaray'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da takımının ikinci golünü kaydetmişti.

Geçen sezon başında Nürnberg'ten Eintracht Frankfurt'a transfer olan genç orta saha oyuncusu, A Milli Takım formasını da 3 kez giydi.

Can Uzun, Frankfurt formasıyla geçen sezon çıktığı 31 maçta 5 gol ve 2 asiste imza atmıştı.